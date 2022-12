Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane, suceveni și turiști din țara și strainatate, au participat, astazi, in Suceava, la cea mai mare parada a obiceiurilor de iarna din Romania, organizata de Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina. Revenita la amploarea de dinaintea pandemiei, parada a adus in fața…

- Cu o tradiție indelungata, una dintre cele mai indragite manifestari de sezon, Alaiul Datinilor și obiceiurilor de iarna a revenit in actualitate in a treia zi de Craciun, dupa doi ani in care, din cauza pandemiei, festivalul nu a mai avut loc. Chiar daca vremea nu a fost prielnica, in ciuda ploii marunte…

- Ce semnifica, de fapt, ziua de 25 decembrie. De ce sarbatorim Craciunul in aceasta zi. In fiecare an, pe 25 decembrie sarbatorim Craciunul. Ce semnificație are, de fapt, aceasta zi? Este incarcata cu mari tradiții și obiceiuri. Ce semnifica, de fapt, ziua de 25 decembrie. De ce sarbatorim Craciunul…

- Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova, organizeaza Festivalul național al tradițiilor și obiceiurilor de iarna „Colindam din sat in sat”, care va avea loc duminica, 25 decembrie, in Scuarul Palatului Național…

- Alina Bunghez Decembrie. Luna bucuriei Nașterii Domnului, a iubirii și a daruirii. Iar pentru copii in special, Sarbatorile de Iarna reprezinta cu siguranța cea mai așteptata perioada din an. La Comarnic, tot ei, copiii, sunt in centrul atenției in luna decembrie, iar fauritorii de fapte bune sunt reprezentanții…

- A avut loc Festivalul Colindelor in comuna Moroeni, la poalele munților Bucegi, cete de colindatori din toata țara au reaprins magia datinilor și obiceiurilor de iarna, o mare parte din Romania a vibrat puternic duminica, 18 decembrie, in județul Dambovița. Inca de la primele ore ale dimineții, in…

- Festivalul Național de Datini și Obiceiuri de Iarna ”Cum e datina strabuna” de la Sighetu Marmatiei a ajuns la cea de-a XIII-a edtie si se va desfasura in perioada 16-27 decembrie Vineri, 16 decembrie 12:00: Vernisajul expoziției de arte plastice la sala de expoziții ”Arhiepiscop Iustinian” din cadrul…

- Festivalul de colinde si obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani in municipiul Sfantu Gheorghe si in alte cateva localitati, va reuni mai multe formatii si grupuri de colindatori din judetul Covasna si din tara, care vor prezenta traditiile specifice…