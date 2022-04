La război: Profesorii, „ultima frontieră” a armatei ruse Rusia intenționeaza sa trimita profesori din cadrul școlilor militare la razboi, in Ucraina, potrivit informațiilor publicate de Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit sursei citate, rușii accelereaza mobilizarea pe teritoriul sau. Țara agresoare incearca sa inroleze in razboi profesori din cadrul școlilor militare. „In districtul militar de vest se desfașoara mobilizari ascunse pentru completarea unitaților care au suferit pierderi in razboi. Comandamentul Forțelor Armate ale Federației Ruse incearca, de asemenea, sa completeze personalul armatei cu cadrele didactice angajate in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

