Explozie intr-un bloc din Constanta! Cine a fost trimis in judecata. Urmeaza pronuntarea (FOTO+VIDEO)

In timpul montajului buteliei, s a produs o deflagratie in urma careia persoana vatamata, mama acestuia, dar si angajatul firmei au suferit vatamari corporale. Totodata s a stabilit ca in urma deflagratiei… [citeste mai departe]