La proba de Logică elevii s-au confruntat cu paradoxul instalatorului: când profesorii nu au logică, prin ce robinet “curge” răspunsul corect? Astazi, elevii care au participat la simularea naționala pentru examenul de bacalaureat, la proba “Logica, argumentare și comunicare”, au avut de stabilit la punctul 3 de la subiectul I un raport logic de ordonare intre doua elemente, cerința specificand ca exista un singur raspuns corect. Cei care au fost insarcinați cu alegerea și redactarea subiectelor pentru simularea examenului de Bacalaureat, la proba “ Logica, argumentare și comunicare”, care a avut loc astazi, ar fi trebuit sa posede un raționament logic cel puțin egal, daca nu superior, elevilor pe care ii evalueaza cu ajutorul acestor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

