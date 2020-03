La primăria Vaslui, doar câte cinci persoane la ghișee! Astazi, la pranz, cateva zeci de persoane au protestat impotriva faptului ca nu pot intra sa achite taxele și impozitele locale. Masura luata de primarie a fost de a restricționa numarul de contribuabili care intra la ghișeele Finanțelor Publice Locale, cate cinci persoane o data, pentru a evita posibilele situații de raspandire a coronavirus. Deși [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

