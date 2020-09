Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat ghidul pentru gradinițe privind organizarea și desfașurarea activitaților in cadrul unitaților de invațamant. Copiii vor fi preluați de la poarta unitații de invațamant.

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a precizat ca s-au gasit soluții pentru ca toți copiii de gradinița sa inceapa cursurile. ”Toți copilașii care aveau varsta legala pentru gradinița au fost incadrati intr-o grupa de gradinița, prin eforturi colosale și proceduri de inchirieri spații…

- Guvernul PNL a adoptat o serie de acte normative prin care se aloca fonduri externe nerambursabile, destinate achiziției de echipamente și materiale sanitare in vederea inceperii noului an școlar. Prioritatea Guvernului este asigurarea inceperea școlii in condiții de siguranța, atat pentru elevi, cat…

- Gradinita din satul Drojdieni, raionul Nisporeni, este pe punctul de a fi inchisa, iar copiii care o frecventeaza vor fi mutați la gradinița din satul vecin, care face parte din aceeași comuna, Șișcsani. Autoritațile locale invoca probleme financiare, iar parinții spun ca le este frica sa-și lase copiii…

- "Aseara a fost aprobata in sedinta de Guvern o Ordonanta de urgenta prin care am prorogat aplicarea modificarii numarului de ore la clasa pentru toate clasele si vom incepe anul acesta scolar cu clasa pregatitoare. Deci, incepand cu clasa pregatitoare vom reduce numarul de ore la clasa si vom prezenta…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca purtarea mastii este obligatorie, insa ministerul Sanatatii va decide daca la revenirea la cursuri elevii vor purta masti, informeaza Agerpres."Masca, la momentul acesta, prin lege este stabilit ca este obligatoriu de purtat. Daca va amintiti, nu de…

- Muzeul National Cotroceni organizeaza in perioada 6 - 31 iulie 2020, atelierele de arta si muzeologie din cadrul "Cotroceni Summer School", un proiect desfasurat in parteneriat cu Policy Center for Roma and Minorities, cu sprijinul EximBank si Banca Transilvania si co-finantat de Administratia Fondului…

- Administrația de la Vacarești a obținut finanțare pentru construirea unei noi gradinițe la Vacarești. Deja se lucreaza la aceasta investiție. De vineri, se incepe efectiv la lucrarile de zidarie.