Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu boli mintale severe și cronice din zona Siret vor putea fi ingrijite la domiciliu, de o echipa mobila de specialiști, care vor asigura atat serviciile medicale propriu-zise pentru pacienți, cat și psihoterapia pentru familiile acestora. Managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici ...

- Tema sesiunii de asistența de astazi derulata de ANAF pe contul de Facebook este ” Inregistrarea persoanelor juridice in Spațiul Privat Virtual”. “€Specialiștii noștri va vor sta alaturi pentru a va oferi asistența in ceea ce privește aceasta tema” anunta ANAF. Precizarile pe care trebuie sa le aveți…

- ANAF realizeaza azi o noua sesiune de informare in direct pe contul sau de Facebook. Tema sesiunii de asistența este „Inregistrarea persoanelor fizice in Spațiul Privat Virtual”. „€Specialiștii noștri va vor sta alaturi, pentru a va oferi asistența in ceea ce privește aceasta tema. Precizarile pe care…

- DGASPC Prahova a prezentat, in cadrul ședinței Comitetului Consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, o informare referitoare la masurile și acțiunile specifice derulate in vederea creșterii calitații vieții și promovarii principiilor de coeziune ș incluziune sociala a persoanelor…

- De la 1 septembrie, persoanele cu dizabilitați severe din copilarie și persoanele nevazatoare, care beneficiaza de serviciul de îngrijire sociala la domiciliu, vor primi și alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, în valoare de 820 de lei lunar, transmite IPN…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania – Filiala Bacau sprijina in perioada iunie-decembrie 2018 80 de batrani din municipiul Bacau, in cadrul proiectului Centrul de Servicii de Ingrijire și Asistența la Domiciliu pentru persoane varstnice... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Liderul de grup al deputaților PNL, Raluca Turcan, trage un semnal de alarma privind finanțarea centrelor de specialitate, care ofera asistența persoanelor cu dizabilitați."Zeci de aziluri și centre de asistența sociala risca sa fie inchise! Mii de copii și persoane cu dizabilitați risca sa…

- Centrul de Ingrijire și Asistența numarul 1 de la Paclișa va fi modernizat in cadrul unui proiect de 2.470.002 de lei. Centrul ofera sprijin și asistența sociala in sistem rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap, de pe raza județului Hunedoara, aflate in dificultate. Unitatea are in componența…