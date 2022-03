Stiri pe aceeasi tema

- Igor Sokol, ambasadorul Belarusului in Ucraina, nu va uita prea curand momentul plecarii sale din Ucraina, țara invadata de ruși la 24 februarie. In momentul in care diplomatul se pregatea sa paraseasca Ucraina si sa treaca granita in Republica Moldova, un politist de frontiera i-a inmanat o punguta…

- Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat, vineri, ca avioane rusești au deschis focul din spațiul aerian ucrainean asupra unei localitați din Belarus, aflata in preajma graniței dintre cele doua țari, pentru a incerca sa atraga Minskul in razboi, anunța Reuters. „Aceasta este o PROVOCARE! Obiectivul…

- Ucraina a refuzat sa se reconecteze la rețelele electroenergetice ale Rusiei și Belarusului, dupa ce a trecut cu succes regimul de testare in regim izolat, in perioada 24-26 februarie, test la care a participat și Republica Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei al Ucrainei, Gherman Galușenko,…

- Un obuz lansat de pe teritoriul ucranean a distrus luni o structura a unui post de frontiera rus, fara sa se soldeze cu victime, acuza serviciile ruse de securitate (FSB), pe fondul unor confruntari armate intre forte ucrainene si separatisti, in Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. Fii…

- Presedintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a anuntat vineri intr-un discurs televizat – de cateva ore – adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca ”sute de mii” de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP, conform…

