Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca parinții vor putea opta pentru invațamantul online pentru copil daca in familie exista persoane vulnerabile, in contextul pandemiei de coronavirus. Intrebat despre varianta cursurilor susținute online, Tataru a raspuns: “Exista aceasta varianta in care se…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca un elev poate face lectii exclusiv online daca are in familie persoane cu comorbiditati si nu este obligat sa se prezinte la unitatea de invatamant. Nelu Tataru a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, ce se intampla in cazul in care intr-o…

- "Cand avem trei cazuri in trei clase diferite, acea scoala se inchide si copiii si profesori intra in izolare pentru doua saptamani, urmand anchetele epidemiologice sa determine cei care au fost contacti directi, urmand ca acestia la fel sa dezvolte o ancheta epidemiologica, in conditiile in care…

- Sportul, asemenea altor preocupari aparute la un moment dat in viața oamenilor, are o istorie, pe cat de veche pe atat de interesanta. Probabil, cititorii noștri vor fi surprinși parcurgand aceste randuri și vazand fotografiile, sa afle ca baimarenii sunt de multa vreme iubitori ai sportului. Romanii,…

- Situatia din Bucuresti, din cele patru sectoare care au raspuns solicitarii facute de Ziarul Financiar este practic oglinda a ceea ce se intampla in toata tara. Doar doua crese si doua gradinite noi au fost construite de la zero in ultimii cinci ani in sectoarele 1, 2, 3 si 6 din Bucuresti,…

- Aceasta firma face parte din grupul Niro si detine un proiect imobiliar de lux in zona bulevardului Stefan cel Mare din Bucuresti (stadionul Dinamo). Probabil ca acesta este pretul unui apartament de 198 de metri patrati achizitionat in 2019 de familia Sarbu. Aceasta familie mai detine un apartament,…

- Colegiul National "Andrei Saguna" din Brasov este pe primul loc in topul celor mai bune rezultate inregistrate la Evaluarea Nationala 2020. Scoala ocupa pozitia fruntasa a clasamentului pentru al treilea an consecutiv. Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" din Bucuresti se afla pe pozitia secunda…

- Consultantul politic Cozmin Gusa lanseaza un scenariu grav cu privire la jocurile politice din Bucuresti. Acesta sustine ca exista un plan prin care Monica Anisie sa fie impusa la Primaria Sectorului 2, in dauna lui Cristian Popescu. Acest plan ar fi pus in scena prin mecanisme de tip "stat paralel",…