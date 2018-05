Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra ediție a evenimentului "La pas pe Calea Victoriei", cand una dintre principalele artere ale Bucurestiului va fi restrictionata traficului rutier, fiind permis doar accesul pietonal, isi va dschide portile bucurestenilor pe 2 iunie. Amatorii de petreceri in aer liber – pe intreg traseul,…

- Doua marsuri de constientizare a opiniei publice cu privire la mersul pe doua roti se vor desfasura sambata in Capitala. Astfel, motociclistii si mopedistii se vor deplasa intre orele 13,15 - 14,00, pe traseul: parcarea din fata Garii Baneasa - Fantana Miorita - Piata Presei Libere (pe…

- Oamenii sunt indignati de incercarile repetate ale puterii politice de la Bucuresti de a modifica legislatia in domeniul justitiei. Si nu sunt singurele nemultumiri. Pe toate insa le-au strigat sambata seara cu voce ferma. Piata Victoriei a fost luminata de telefoanele multimii care a iesit in strada…

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, intre orele 9.00 si 10.00, participantii se vor aduna in alveola din prelungirea Parcului Kiseleff, dintre prelungirea Bd. Aviatorilor si Sos. Kiseleff, urmand sa plece in marsul de Ziua Europei pe traseul Piata Victoriei (alveola din prelungirea Parcului Kiseleff)…

- Circa 10.000 de membri ai Federatiei Sanitas sunt asteptati joi la mitingul ce va fi organizat in Piata Victoriei din Capitala, incepand cu ora 11:00, potrivit prim-vicepresedintelui federatiei, Iulian Pope. "Ne asteptam la circa 10.000 de participanti. Au inceput deja sa plece din teritoriu.…

- Mașinile vechi și foarte vechi vor fi interzise in București din anul 2021, conform unui proiect de hotarare propus de consilierul general al PMP, Lucian Iliescu, care ar urma sa intre fie pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din aprilie, fie pe cea din luna mai.…

- Referitor la informatiile vehiculate in spatiul public de reprezentantii PNL, care au ca subiect construirea unei baze sportive in Snagov si care acuza Municipalitatea ca ''finanteaza din banii bucurestenilor obiective de investitii din alte judete", Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele…

- Primar General, Gabriela Firea, a participat astazi la forumul “Managementul Deșeurilor in Economia Circulara”, care a avut loc la Palatul Parlamentului. Edilul a prezentat planurile Municipalitații in ceea ce privește gestionarea deșeurilor din Capitala. In cadrul evenimentului, Gabriela Firea a…