Denisa Ionascu sustine ca atitudinea lui Mihai Chirica s-a schimbat dupa ce dosarul instrumentat de procurorii DIICOT a fost trimis in instanta. Secretarul Consiliului Local cere daune morale de 100.000 de lei. In Palatul Roznovanu va incepe astazi oficial razboiul civil. Relatiile tensionate dintre primarul Mihai Chirica si secretarul Consiliului Local, Denisa Ionascu isi vor gasi camp de desfasurare in fata magistratilor Tribunalului. Ionascu l-a chemat in judecata pe primar, acuzandu-l de hartuire si discriminare si solicitand obligarea acestuia la plata unor daune morale in suma de 100.000…