Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Pro Romania Bihor la Senat Viorel Catarama a anuntat luni ca, impreuna cu o asociatie a sotiei sale, va organiza doua sesiuni de testare gratuita pentru noul coronavirus a populatiei din municipiile Oradea si Beius, deoarece asa ar fi normal sa se actioneze pentru a lasa oamenii sanatosi…

- Peste jumatate dintre romani considera ca testarea și tratamentul pentru infecția cu SARS-CoV-2 nu sunt suficient de accesibile in Romania și peste 83% dintre romani considera ca este important sa avem acces la medicamente inovatoare, potrivit Barometrului de Sanatate Publica, potrivit Mediafax.Protejarea…

- 13,4 milioane de euro au fost platiti din bugele judetelor Iasi si Neamt pentru spitalul mobil de la Letcani. Unitate medicala inaugurata de Maricel Popa, fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, a devenit un cosmar pentru pacientii internati in containerele de la marginea Iasiului. Bolnavii…

- Tot personalul din centrele de ingrijire a copilului si a adultilor institutionalizati ar trebui sa fie testat pentru COVID saptamana aceasta, potrivit unei hotarari de guvern. La Galati insa, acest lucru nu s-a intamplat din cauza unor inadvertente legislative – sustine Directia de Sanatate Publica…

- Zeci de elevi și profesori din Timiș au ajuns in spital fiind infectați cu noul coronavirus. Asta in condițiile in care rata de infectare este in creștere in Timișoara, municipiul fiind aproape de a se incadra in scenariul roșu. Conform Agerpres, rata de infectare in Timisoara era, marti, de 2,79 la…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a explicat astazi ca persoanele care solicita sa voteze la alegerile locale de duminica prin intermediul urnei mobile, invocand faptul ca sunt confirmate cu noul coronavirus, trebuie sa prezinte pe langa cerere si un document din care sa rezulte diagnosticul.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat, miercuri dimineața, faptul ca România ia în calcul introducerea testarii Covid pentru toate persoanele care vin în țara, iar propunerea urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența.…

- Singurul spital ROL3 din Romania și din Sud-Estul Europei este gata, la cinci luni de cand a fost anunțata achiziționarea lui. Unitatea medicala este dotata cu 256 de paturi, dintre care 103 pentru terapie intensiva. Urmeaza ca Direcția de Sanatate Publica sa aprobe autorizația, organigrama și bugetul…