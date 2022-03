La opt ani de la anexarea Crimeei: Mare festival pe stadion, la Moscova (VIDEO)

In urma cu opt ani peninsula Crimeea a devenit oficial parte a Federatiei Ruse, iar in fiecare an de atunci Moscova marcheaza evenimentul cu un concert. Anul acesta Rusia nu a facut excepție, la aceasta ora la Moscova desfașurandu-se marele concert anual cu pricina, deși Federația Rusa in acest moment este invadatorul Ucrainei. Surse citate mai devreme in presa rusa afirmau ca Putin pregatește un ”anunț foarte important”, in cadrul acestei festivitați, dar nu se știe inca nimic. Aceasta festivitate de azi vine dupa ce Putin i-a numit, miercuri, pe rusii pro-occidentali „tradatori nationali” din…