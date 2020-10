Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locuitorilor municipiului Suceava infectati cu SARS-CoV-2 a trecut de pragul de 3 la mia de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta se va intruni miercuri, 28 octombrie, pentru a stabili noi masuri de prevenire a raspandirii virusului in oras.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Ilfov a decis instituirea unor restricții in comuna Berceni, unde rata de incidența cumulata in ultimele 24 de ore a cazurilor de Covid a ajuns la 3,31 la...

- Un barbat in varsta de 40 de ani, care s-ar fi aruncat vineri dimineata de la etajul cinci al unui bloc din municipiul Ramnicu Valcea, a murit in fata imobilului, au anuntat reprezentatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres. Incidentul s-a produs la un bloc de pe Bulevardul…

- In luna august au fost vizate de inspectorii din cadrul ITM un numar de 2 societați din Carei, una din Camin și 7 din Tașnad. Pentru una dintre firmele careiene s-a aplicat Proces Verbal de contravenție, la fel și in cazul a trei societați din Tașnad. In cursul lunii august 2020, inspectorii de munca…

- Una dintre instituțiile subordonate ale Primariei Bistrița care are „mana larga” este cu siguranța Poliția Locala. Cu bugete cel puțin generoase pe mana, conducerea Poliției Locale a cheltuit in prima parte a acestui an nu mai puțin de 150.000 de lei pe bunuri și servicii contractate prin atribuire…

- In cursul lunii iulie 2020, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 213 controale, din care 82 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 131 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 356 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…

- Jurnalistul Victor Ciutacu marturisește ca a fost victima noilor reguli impuse de Guvern și la ora 23.00 a fost ridicat de la masa de patronul unei terase. Ciutacu susține ca i s-a strans inima și susține ca romanii n-ar trebui sa uite cine i-a adus in aceasta situație. "Domnu' Ciutacu, e…