La numai un an, Valentina duce o lupta grea. Micuta are nevoie de sprijinul comunitatii Valentina are un an și trei luni și cantarește aproximativ 7 kilograme. Corpul sau firav nu poate tolera aproape niciun aliment, nici macar laptele matern. Coșmarul a inceput cand avea doar cateva luni și a ajuns la spital cu varsaturi, scaune cu sange și temperatura. Medicii i-au prescris antibiotice, insa tratamentul i-a agravat dizenteria. Micuța ajunsese sa cantareasca puțin peste 5 kilograme. Nu lua in greutate deloc și facea cate 8 scaune pe zi. Orice ar manca, corpul ei nu asimileaza. Iar medicamentele au efect laxativ la ea. Plange tot timpul. Nu poate dormi nici ziua, nici noaptea, ne-a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

