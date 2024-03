La noua creșă de pe Calea Bogdăneștilor continuă lucrările Construcția unei noi creșe pe Calea Bogdaneștilor avanseaza rapid, anunța primaria. Conform instituției, parterul cladirii este gata in proporție de 90%, iar acum se lucreaza la etajul 2, unde vor fi amenajate bucataria, spații pentru personal și alte spații administrative și tehnice. Creșa ar urma sa fie gata in vara. Se lucreaza și la implementarea ... The post La noua creșa de pe Calea Bogdaneștilor continua lucrarile appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

