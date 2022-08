Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele barbatului de 26 de ani din Cernești, care a fost depistat in trafic de polițiști in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul București din Baia Mare, cu 161 km/h pe un sector de drum cu limita de 50 km/h și cu o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, polițiștii […] Source

- Azi noapte, la ora 01.05, polițiștii din Baia Mare au depistat in trafic, un autoturism condus pe bulevardul București din municipiu, cu viteza excesiva. Acesta a fost inregistrat cu cinemometrul TRUCAM avand viteza de 161 km/h pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. Autoturismul nu a oprit la semnalul…

- In 28 august, incepand cu ora 12:00, in localitatea Cernești (in centrul comunei), se va desfasura Festivalul Stuparilor, ediția a XVI. Vor incanta si vor canta participantilor interpreți locali, precum Rafila Barbos, Madalina Medan, Valeria Dancoș, Camelia Roman și mulți alții, dar și de interpreți…

- Statiunile romanesti au o rata de ocupare mai mica decat anul trecut. Una din explicatii tine de faptul ca, in lipsa restrictiilor, multi romani au preferat sa plece in sainatate. Situatia nu este diferita in clisura Dunarii, unde se inregistreaza un grad de ocupare de 50%-60%. Fie ca fug de preturile…

- Ediția a doua a celui mai mare festival moto din estul Europei intre cele mai spectaculoase trasee, Translapina și Transfagarașan, revine The post Cel mai mare festival moto din Romania – Ride The Vibe appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cel mai mare festival moto din Romania –…

- Din cauza temperaturilor extrem de ridicate și a precipitațiilor reduse, sistemele de distribuție a apei din județul Maramureș inregistreaza creșteri semnificative ale consumului de apa, motiv pentru care capacitatea de transport, stocare și distribuție este uneori suprasolicitata. Incepand cu data…

- Cireșele romanești risca sa ramana in livezi in acest sezon. Și asta pentru ca nu are cine sa le culeaga. Zilierii lipsesc cu desavarsire, așa ca proprietarii au apelat la gurmanzi, pe care ii invita sa se infrupte pe saturate din fructele dulci crescute fara chimicale. Oamenii care ajung in aceasta…

- Duminica, 5 iunie, a 7-a dupa Sfintele Paști, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va binecuvanta capela mortuara și va savarși Sfanta Liturghie la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Cernești, Protopopiatul Lapuș. Duminica, 5 iunie,…