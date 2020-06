Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 a ajuns la o noua borna neagra. 500 de mii de oameni au murit și 10 milioane au fost infectați cu noul tip de coronavirus. Dintre aceștia, mai mult de jumatate s-au vindecat.

- Peste 10 milioane de contaminari cu noul coronavirus au fost inregistrate la nivel global, potrivit datelor Universitații Johns Hopkins. Aproape simultan s-a atins și alt bilanț negru, 500.000 de decese, se arata pe Worldometers .

- Pandemia de COVID-19 a provocat cel putin 473.475 de morti in lume de cand China a anuntat oficial aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant intocmit marți de AFP pe baza datelor oficiale.

- Pandemia de coronavirus a depașit un nou prag al numarului de infectari la nivel global - peste 8 milioane de oameni au fost infectați cu COVID-19 pe tot mapamondul, conform datelor worldometers.info.

- In randurile pacientilor infectati cu noul coronavirus, 92,6% dintre cei care au decedat aveau comorbiditati asociate, 76,7% dintre pacienti aveau peste 60 de ani, iar 59% dintre decese erau intalnite la barbati, potrivit Raportului saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 25-31…

- În data de 28 aprilie 2020, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat un document de actualizare actualizat a metodologiei de supraveghere COVID-19. La secțiunea „Deces la pacient confirmat cu COVID-19” a acestei metodologii se specifica…

- La nivel global au fost inregistrate peste 3 milioane de infecții cu noul coronavirus, luni dimineața, potrivit statisticilor centralizate de site-ul worldometers.org. Dintre cei 3,002,887 de oameni infectați, 207.000 au murit. De asemenea, 882.000 s-au vindecat.

- Numarul de cazuri de COVID-19 a crescut accelerat in Rusia in aceasta luna, desi a raportat mult mai putine infectari decat multe tari europene occidentale in primele stadii ale epidemiei. „Autoritațile lucreaza intr-un ritm bun. organizat si responsabil. Situatia este sub control total. Intreaga noastra…