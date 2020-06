Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul medicilor catre cele mai fiabile informații despre COVID-19 il reprezinta o aplicație IT care poate fi descarcata pe telefon, computer sau tableta. Universitatea din Warwick a conceput aceasta aplicație care colecteaza in timp real cele mai noi evoluții privind tratamentele și ingrijirea pacienților…

- Un manz nascut inainte de Paste la Muzeul Golesti din Arges a fost botezat COVID, sursa numelui dat de catre ingrijitori provenind de la pandemia de coronavirus. Manzul este din rasa lipitan.

- Iata ca vremurile de pandemie pot stimula imaginația și creativitatea. Bineințeles a celor dispuși sa iasa din autoizolare intelectuala și sa priveasca lucrurile ceva mai detașat. Mai ales intr-o vreme in care verdele primaverii descatușeaza natura, intr-o locație așa de speciala cum e Muzeul Viticulturii…

- In urma testului, cine este imun poate sa se intoarca la munca si sa socializeze ca si pana acum. Guvernul britanic a comandat deja 50 de milioane de teste ce vor fi gata in lunile de vara, incepand cu luna iunie. O trusa costa 10 lire, iar testul se face printr-o mica intepatura care preia o picatura…

- Petrecere in a doua zi de Paste, in cel mai mare focar de Covid-19 din Romania. „Dragi politai, va dau si eu un pont”. Cativa locuitori din comuna Salcea, din Suceava, au participat la o petrecere in aer liber, in a doua zi de Paste. Comuna este in carantina totala, dar unul dintre participanti a indraznit…

Ordonanta Militara nr. 10 schimba tot! Vezi care vor fi noile interdictii si restrictii pentru romani Romania are deja in vigoare Ordonanța Militara nr. 9, iar autoritațile…