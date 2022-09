Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Farmacistului, marcata pe 25 septembrie, si a fost inițiata in anul 2000 de Federatia Internationala a Farmaciștilor, avand ca obiectiv principal conștientizarea utilizarii adecvate a medicamentelor, masurilor preventive impotriva bolilor și dezvoltarea generala a sistemului de sanatate.…

- Joi, 22 septembrie, Municipiul Sighișoara va sarbatori „Ziua Mondiala fara mașini". "Imi doresc, astfel, descurajarea, pe cat posibil, a deplasarii cu automobilul personal in favoarea bicicletei, a mersului pe jos și a folosirii mijloacelor de transport in comun. Tocmai de aceea, pe 22 septembrie, calatoria…

- Culoarea uniformei de spital a angajaților Spitalului Județean de Urgența, aleasa de Organizatia Mondiala a Sanatatii, a fost modul prin care aceștia au marcat „Ziua internationala pentru siguranta pacientului”, a carei tema de anul acesta este ” folosirea sigura a medicamentelor”. In fiecare an, in…

- A aparut o noua specializare a experților contabili – expertul contabil criminalist, care trebuie sa descopere ceea ce cifrele incearca sa ascunda. Activitatea consta intr-o combinație de tehnici contabile și de investigație, utilizate pentru a descoperi fraude financiare. In acest sens, pe 6 septembrie,…

- Palatul Parlamentului va fi iluminat, miercuri seara, in rosu, pentru a marca Ziua Mondiala a Constientizarii Duchenne. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat solicitarea Asociatiei DMD Care din Romania de a marca Ziua Mondiala a Constientizarii Duchenne prin iluminarea in rosu a cladirii…

- Pe data de 1 septembrie, in ritul bizantin, sarbatorim inceputul anului bisericesc, instituit de Parinții Bisericii la Sinodul I de la Niceea (anul 325). De asemenea, la inițiativa Papei Francisc, Biserica Universala marcheaza, pe 1 septembrie, Ziua mondiala de Rugaciune pentru Ingrijirea Creației.…

- – Este cea de-a 220-a zi a lui 2022. Au mai ramas 145 zile pana la sfarsitul anului. Soarele a rasarit la ora 6:11 si va apune la ora 20:43. – Azi este „Ziua Mondiala a Pisicii", initiata de Fondul International pentru Bunastarea Animalelor (IFAW) si alte grupuri pentru drepturile animalelor. Este și…

- Cancerul pulmonar este cel mai raspandit tip de cancer din lume. In Romania, 1 roman moare in fiecare ora din cauza acestei afecțiuni In fiecare an, pe 1 august, la nivel global este marcata Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului Pulmonar. Conform Organizației Mondiale a Sanatații, acest tip de…