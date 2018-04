Stiri pe aceeasi tema

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- VACCINATI-VA! DSP Vaslui a raportat la Ministerul Sanatatii cinci cazuri de gripa in municipiul Barlad. Gripa face ravagii in toata tara, in special printre batrani, bolnavi si copii. La Institutul Cantacuzino din Bucuresti a fost trimisa, ieri, o proba de la un pacient internat la Sectia de Boli Infectioase…

- Autoritațile județene sarbatoresc astazi, alaturi de cetațeni, implinirea a 159 de ani de la Mica Unire. La Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești, la ora 11.00, este așteptata sosirea oficialitaților, iar la ora 11.05 va fi intonat Imnul Național. Reprezentanții instituțiilor prahovene…

- Miercuri, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. CFR Calatori a anuntat marti ca in data de 24 ianuarie, pe ruta Bucuresti-Iasi, va circula un tren denumit simbolic Trenul Unirii.

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, cand romanii sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman, informeaza marti CFR Calatori. „Ceferisti, pasageri,…

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, de Ziua Micii Uniri. Astfel, miercuri, 24 ianuarie a.c., in Anul Centenar, angajatii feroviari din toata tara, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru…

- GHINION Un accident rutier in lant s-a petrecut marti, in jurul pranzului, in Barlad, in plin centrul orasului. Pe sensul Vaslui – Tecuci, pe strada Republicii, unde zeci de masini au format o coada serioasa la semaforul de la Primarie, o autoutilitara din Bucuresti care tocmai ajungea ultima la coada,…

- “Pentru ca pe 24 ianuarie sarbatorim Unirea Principatelor Romane, ne-am propus sa ne unim in artele marțiale”, declara sensei Marius Craița, președintele Clubul Sportiv „Gold Dragon Fight Club”. Circa 200 de practicanți de arte marțiale din intreaga țara sunt așteptați sa participe, saptamana viitoare,…