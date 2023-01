Stiri pe aceeasi tema

- Marți 17 ianuarie 2023, a incetat din viața un cunoscut artist – Teodor Corban, actor de teatru și film, regizor. Teodor Corban a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica in 1985, la clasa profesorilor Dem Radulescu și Dragos Galgotiu. Intre 1985 si 1989 a fost actor al Teatrului „V.…

- Cu ocazia ZILEI CULTURII NAȚIONALE, Teatrul Național din Timișoara programeaza spectacolul EMINESCU, scenariu de Mihaela Lichiardopol pe texte din poezia, proza și publicistica lui Mihai Eminescu. Spectacolul va avea loc duminica, 15 ianuarie 2023, de la ora 19, in Sala Mare. „Pentru ca toate acestea…

- Florin Piersic a avut un mesaj tulburator de Craciun. Marele actor, ajuns la varsta 86 de ani, inca mai are spectacole, in care joaca alaturi de Medeea Marinescu. In plus, Florin Piersic are spectacole și in strainatate. Ajuns la aceasta varsta, Florin Piersic spune ca se teme de moarte. Florin Piersic,…

- Interpretul de muzica populara, Mihai Trif, va veni la Turda sa colinde. Aseara, el a fost prezent pe scena Casei de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca. ”Dragilor, pe 22 Decembrie ma intorc la Turda, vreau sa ne așezam langa brad, sa bem un vin fiert, sa mancam o placinta cu varza și de știm și [...]…

- Teatrul Național din Timișoara a inceput repetițiile pentru un spectacol inedit: aTMosfera, a carui premiera este programata duminica, 18 decembrie, de la ora 19, in Sala 2 a Teatrului Național. Spectacolul trilingv duce mai departe experiența inceputa in luna octombrie cu proiectul „Banat in Europe”,…

- „Spectacolul programat luni, 12 decembrie, de la ora 19:00, se va juca cu casa inchisa!”, au anunțat reprezentanții Teatrului „George Ciprian”, despre concertul pe care Fuego il va susține pe scena buzoiana. A devenit o tradiție ca indragitul interpret sa cante de Sarbatori la Buzau. „Stai cu mine de…

- Vineri, 11 noiembrie 2022, de la ora 19, noua generație de studenți ai Facultații de Interpretare Muzicala din cadrul Universitații Naționale de Muzica București va susține un spectacol concert pe scena Teatrului Național de Opereta si Musical “Ion Dacian

- Actrita Maia Morgenstern si balerinul Valentin Rosca vor susține vineri, 18 noiembrie 2022, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, spectacolul „Mic și-al dracu", construit in jurul poeziilor scrise de scriitorul roman de origine evreiasca Isaac Lazarovici, ...