La Multi Ani Andrea Dudui!

- Cu ocazia zilei de nastere iti dorim multa sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor. La Multi Ani Echipa ZTV Acest articol La Multi Ani Gabriel Sturz corespondent ZTV a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .

- CS Minaur are meci pe teren propriu miercuri, 21 septembrie, in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare. Adversarul echipei noastre va fi HC Dunarea Braila, jocul de maine contand pentru etapa cu numarul 5 din Liga Florilor MOL. Partida va fi arbitrata de Radu Iliescu și Doru Pascu Manea (ambii…

- Barbatul care a condus un tir, sambata seara, pe A1 in apropiere de Lugoj, a patruns pe banda de urgenta, a lovit o autoutilitara, a omorat un om si a ranit alte persoane, a fost retinut si dus in arest. Politistii Brigazii Autostrazi - Biroul de Politie Autostrada A1 Deva - Nadlac au anuntat ca au…

- Poarta sandale noi și o ține strans de mana pe mama sa. Pe obraji și-a facut apariția cateva lacrimi, dar le-a șters repede. Ochii sai albaștri s-au facut mari la vederea mulțimii de copii. A pașit curajoasa in careu, dar nu și-a lasat mama de mana. Mama și fiica s-au pierdut in mulțime, clopoțelul…

- Doua persoane au fost ranite astazi intr-un accident de circulație care a avut loc pe drumul național 1 F intre localitațile Romanași și Ciumarna. Victimele au fost transportate la o unitate medicala pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit faptul…

- *** Caut ingrijitoare pentru femeie in varsta, in localitatea Criseni, la intrare dinspre gara. Tel. 0748227717 *** FUNDATIA „ACASA” ZALAU anunta Selectie de personal in cadrul: Caminului pentru Persoane Varstnice – INFIRMIERA / MUNCITOR NECALIFICAT in domeniul ingrijire pacienți și curațenie. CERINTE:…