La mulți ani, Alexandru Arșinel! Grandul comediei românești împlinește azi 82 de ani La mulți ani, Alexandru Arșinel! Grandul comediei romanești, implinește azi 82 de ani. Artist emerit care a amuzat generații de romani prin sute de scenete umoristice și pelicule memorabile, amintim “Miss Litoral” (1990), “A doua cadere a Constantinopolului” (1993) sau “Paradisul in direct” (1994), Arșinel și-ar fi dorit sa se sarbatoreasca la Teatrul ”C Tanase” caruia, de cand este director, i-a redat stralucirea de altadata.Insa afecțiunile in urma coronavirusului care l-a ținut la pat, in spital, mai bine de o luna, au ramas. Figura aparte in cinematografia și teatrul romanesc, Alexandru Arșinel,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

