La mulți ani 2020! Mii de botoșăneni au intrat în noul an cu…

Petrecerea ultimelor ore din 2019 și a primelor minute din 2020 in strada a fost modul in care cateva mii de botoșaneni au ales sau poate au fost nevoiți sa faca revelionul. Ei au participat la concertele organizate de Primaria Botoșani in Piața Revoluției.