- Mos Nicolae va veni in Miercurea Ciuc, la acest sfarsit de saptamana, cu o autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta, dar si cu bicicleta iar un trenulet al Mosului ii va plimba pe doritori prin anumite zone ale orasului. Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Sogor Eniko, a declarat…

- Procurorii DNA Bacau i-au trimis in judecata pe Ioan Lazar și Oana Murariu, fostul manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamt și fosta sefa a Serviciului de achizitii, pe care ii acuza ca ar fi trucat o licitație, provocand un prejudiciu de 2,5 milioane de lei. DNA precizeaza, joi, intr-un…

- Cu o rata de incidența de peste 12 la mia de locuitori, Municipiul Brașov pare sa eludeze pandemia și pregatește luminițele și brazii de Craciun. Viceprimarul Flavia Boghiu a anunțat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, lansarea conceptului ”Craciunul 2022 in Brașov”. Deși suntem in plina…

- Președintele PNL Florin Cițu, cel care a și condus, de altfel, delegația PNL ce a participat, luni, la consultarile de la Cotroceni, a declarat ca liberalii vor incerca sa faca o alta majoritate in perioada urmatoare. “Cand vom avea majoritate, vom prezenta și o propunere de premier”, a spus Cițu in…

- Presa din Italia anunța ca a fost gasita cutia neagra a aparatului de zbor prabușit la Milano. In tragedia soldata cu opt victime și-au pierdut viața miliardarul roman in imobiliare Dan Petrescu, soția acestuia și fiul sau, Dan Ștefan Petrescu. A fost gasita cutia neagra a aparatului, anunța Corriere…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Reuniți la Berlin in cadrul unei dezbateri dedicate sistemului judiciar din Republica Federala, experți in drept au aratat ca pandemia polarizeaza puternic nu doar sistemul judiciar, ci și profesia de avocat. In timp ce presa elogia rolul Curții Constituționale…

- Derek Chauvin, fostul polițist din Minneapolis condamnat pentru uciderea lui George Floyd, a depus apel la sentința de 22 de ani de pușcarie, pronunțata asta-vara, relateaza presa internaționala. Chauvin a invocat 14 motive pentru apel, intre care comportamentul partinitor al statului. In iunie, el…

- Rezultatele a 1,4 milioane de teste de coronavirus au fost furate intr-un atac informatic, care a vizat serviciul de sanatate publica din regiunea pariziana, au indicat oficiali citati, joi, de agentia de presa dpa. Sistemul spitalelor universitare pariziene AP-HP, unul din cele mai mari din lume, a…