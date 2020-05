Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Marinescu a declarat ca in cateva zile, la Institutul Național "Matei Bals" toti pacientii vor face teste serologice de tip Elisa, un standard pentru acest tip de teste. Ele dau indicatii precise despre anticorpii IgN, de faza acuta a bolii, si despre cei IgG, cei protectori,…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale din Romania, anunța intenția de a demara impreuna cu Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic Colentina primul studiu din Romania privind durata imunitații dobandita natural pentru COVID 19. Studiul se va derula pe…

- Medicul Adrian Marinescu a aratat ca specialiștii de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din Capitala concep recomandarile de tratament pentru spitalele din intreaga țara. El a precizat ca introducerea antcoagulantelor in tratarea pacienților Covid=19, propusa de medicul Virgil Musta la Timisoara,…

- Medicul Adrian Marinescu a declarat ca media decesele inregistrate la Institutul „Matei Balș” din Capitala, de 2,7%, este sub nivelul european, in condițiile in care la institutul bucureșean ajung cele mai grave cazuri din țara. Experienta medicilor de la Institutul „Matei Balș” a facut ca 60% dintre…

- Guvernul pregateste masuri si pentru companiile mari de sustinere, de garantare a creditelor pentru capitalul de lucru, asa cum a procedat in cazul IMM-urilor, a declarat premierul Ludovic Orban. "La ora actuala suntem intr-o evaluare a impactului epidemiei asupra diferitelor ramuri economice,…

- Ludovic Orban a declarat duminica seara, la Romania TV, ca nu sunt sigure testele rapide pentru coronavirus:"Recomandarea formulata de specialisti este aceea de a utiliza doar aceste teste care au 100 la suta precizie. Nu putem folosi alte teste ca sa le luam ca baza pentru decizii. Metodele…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- Dr. Adrian Marinescu, medic primar in boli infectioase la Institutul National “Matei Bals” a detaliat, pentru Libertatea, cum se diagnosticheaza infectiile cu coronavirus si ce se va schimba in abordarea medicilor pe masura ce numarul de cazuri din Romania va depasi numarul zecilor sau sutelor. In…