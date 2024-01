La mai bine de trei ani de la moartea sa, Maradona a scăpat de procese! Judecat pentru evaziune fiscală și absolvit post-mortem La mai bine de trei ani de la moartea sa, legendarul fotbalist Diego Maradona a fost absolvit de acuzațiile de evaziune fiscala. Dupa 30 de ani, Curtea de Casație din Roma, cea mai inalta instanța din Italia, a pus capat disputei dintre autoritațile fiscale și marele fotbalist. Dosar deschis acum mai bine de 30 de ani. Diego Armando Maradona a fost judecat dupa ce s-ar fi aflat ca se sustragea de la plata taxelor legale și se acoperea cu ajutorul unor companii offshore din Liechenstein. Fostul mare jucator de la Napoli a fost anchetat pentru neachitarea a circa 37 de milioane de euro, bani rezultați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

