La limită: Fenomenele extreme din Grecia, explicate de climatolog Climatologul Roxana Bojariu a vorbit despre fenomenele extreme din Grecia și a declarat ca, „in general, zona bazinului mediteranean este o zona critica din punct de vedere al climei și al resursei de apa”. Intrebata la B1 TV ce ar putea sa insemne aceste fenomene, climatologuil a explicat: „Acum e vorba de furtuni puternice și evident ca asta inseamna intensificari de vant, inseamna descarcari electrice, inseamna toate aceste manifestari, cantitați de apa care cad pe interval scurt și cad in cantitate foarte mare. Au mai fost și anii trecuți astfel de furtuni puternice in Grecia, daca va amintiți.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

