La Liga: Real Madrid a pierdut meciul cu Valencia, scor 0-1

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Napoli a invins duminica, pe teren propriu, scor 3-1, formatia Inter Milano, echipa finalista a Ligii Campionilor, intr-un meci al etapei a 36-a din Serie A, potrivit news.ro.In derby-ul de la Napoli, prima repriza a fost de tatonare, principalul moment al acesteia fiind consemnat…

- Jucatoarea kazaha Elena Ribakina (numarul 6 mondial) a castigat, sambata, turneul WTA 1000 de la Roma, dupa ce ucraineanca Anhelina Kalinina a abandonat la inceputul setului secund, scrie news.ro.Ribakina castigase primul set cu 6-4 si conducea cu 1-0 in cel de-al doilea, cand ucraineanca, finalista…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, nu a fost multumit de remiza 1-1 obtinuta marti cu Manchester City, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor. El considera ca la golul lui Kevin De Bruyne mingea a iesit initial in afara terenului."Cred ca arbitrul nu a fost foarte atent. Este…

- Real Madrid a invins-o usor pe Celta Vigo cu 2-0 sambata, pe Santiago Bernabeu, si a revenit provizoriu la 8 puncte de liderul FC Barcelona, care primeste duminica vizita lui Atletico Madrid in derby-ul etapei a 30-a din La Liga, informeaza AFP.Marco Asensio a deschis scorul in minutul 42, dupa o…

- Antrenorul echipei Napoli, Luciano Spalletti, spera sa poata conta pe atacantul Victor Osimhen in meciul cu AC Milan, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, insa mentioneaza ca acesta nu va juca in meciul cu Lecce, de vineri, din Serie A."Nu exista nicio sansa ca Osimhen sa joace cu Lecce,…

- Napoli primește duminica, de la ora 21:45, vizita lui AC Milan, intr-o partida din runda cu numarul 28 din Serie A. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Digi Sport 2, Prima Sport 2 și Orange Sport 4. ...

- Federația Italiana de Fotbal a deschis o ancheta, deoarece fanii celor de la Lazio au scandat sloganuri antisemite la meciul caștigat de trupa din capitala Italiei, scor 1-0, pe terenul lui Napoli, in runda cu numarul 25 din Serie A. Aproximativ o suta de fani ai lui Lazio au folosit sloganuri antisemite…

- Carlo Ancelotti, antrenorul campioanei Europei, Real Madrid, a fost mandru de elevii sai pentru ca si-au pastrat „sangele rece“ in partida de pe „Anfield“. „Galacticii“ au caștigat cu 5-2 disputa cu Liverpool, din manșa tur a optimilor Ligii Campionilor, dupa ce au fost conduși cu 2-0 dupa primul sfert…