- Inaintea meciului Barcelona – Girona (azi, ora 22:00), Xavi l-a laudat pe Aleix Garcia. Alexi Garcia, 26 de ani, a impresionat in acest sezon in La Liga, reușind sa debuteze și in naționala Spaniei. Iar mijlocașul cu 3 goluri și 4 pase de gol in acest sezon, trecut și pe la Dinamo, a fost laudat de…

- Joao Felix a marcat golul prin care FC Barcelona a invins-o cu 1-0 pe teren propriu pe Atletico Madrid, fosta echipa a atacantului portughez, duminica seara, in derby-ul etapei a 15-a a campionatului de fotbal al Spania, potrivit Agerpres.Internationalul lusitan, imprumutat de Atletico la clubul…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Deportivo Alaves, in etapa a 13-a din La Liga. Oaspetii au condus din primul minute, dar „dubla” lui Lewandowski a adus victoria catalanilor, potrivit news.ro.Samuel „Samu” Omorodion a deschis scorul pentru Alaves…

- Girona s-a impus cu scorul de 1-0 in fata lui Celta Vigo, vineri seara, in primul meci al etapei a 11-a a campionatului de fotbal al Spaniei, preluand provizoriu sefia clasamentului, informeaza AFP.Unicul gol al intalnirii a fost inscris de Herrera (min.90+1). SambataAlmeria - Las PalmasFC…

- Fundașul Alejandro Balde (19 ani) s-a accidentat la naționala Spaniei și se alatura lui Pedri, Kounde, Lewandowski, Lamine, Raphinha și De Jong pe lista jucatorilor cu probleme de sanatate ai Barcelonei. FC Barcelona pare sa se fi „casatorit” cu ghinionul. Unul dupa altul, titularii lui Xavi Hernandez…

- Echipa nationala a Spaniei a invins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa nationala a Scotiei, in grupa A a calificarilor pentru Euro 2024. In cadrul grupei E, Albania a dispus de Cehia cu 3-0, informeaza news.ro.Spania a dominat meciul cu Scotia, dar a marcat tarziu, in ciuda ocaziilor lui…

- Girona a invins cu 5-3 pe Mallorca si a urcat sambata in fruntea campionatului spaniol, insa inainte ca Real Madrid sau Barcelona sa joace in aceasta etapa. Girona s-a distantat la un punct de liderul la zi, Real Madrid, care are meci in deplasare, la Atletico Madrid. Barcelona poate ajunge…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata seara, pe teren propriu, formatia Betis Sevilla, scor 5-0, intr-un meci din etapa a cincea din La Liga, informeaza news.ro.Catalanii au controlat meciul in totalitate, iar cele cinci goluri au fost inscrise de Joao Felix (min. 25), Lewandowski (min. 32),…