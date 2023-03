Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Valencia, intr-un meci contand pentru etapa a 26-a din La Liga, scrie news.ro.

Echipa lui Diego Simeone s-a impus fara mari probleme in meciul cu Valencia. La pauza a fost doar 1-0, dupa reusita lui Griezmann din minutul 23. Dupa pauza, in minutul 49, Carrasco a facut 2-0, iar in minutul 67 Lemar a stabiit scorul final.

