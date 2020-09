La îndemâna tuturor: Noul “secret” al nordicilor pentru a combate stresul Mai intai a aparut filosofia daneza hygge, tradusa prin confortul simplu al șosetelor groase, plus o lumanare parfumata si o cana cu ciocolata calda. Apoi au intervenit filosofia suedeza și cea olandeza. In prezent, o alta tendința nordica e adoptata drept modalitate de a combate stresul și promovata drept “secret al fericirii”: niksen, conceptul olandez care definește “a nu face nimic”. Niksen „inseamna literalmente sa nu faci nimic, sa fii inactiv sau sa faci ceva fara niciun folos”, spune Carolien Hamming, directorul CSR Centrum, un centru de coaching din Olanda. Acest centru ajuta oamenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

