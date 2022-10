Chiftelele de vita au devenit obiect de disputa intre o firma din Cluj-Napoca si una din Copou. Ardelenii au cerut unui restaurant iesean sa-si schimbe numele, invocand faptul ca i-ar face concurenta neloiala. Solicitarea, adresata Tribunalului iesean, a fost respinsa. Magistratii nu au reusit sa-si dea seama in ce fel ar fi afectate interesele vanzatorilor de burgeri de dincolo de Carpati. Atat clujenii cat si iesenii s-au infiintat in 2017 Burger Shack SRL, firma inregistrata in 2017 in Bistrita, si-a deschis in 2018 un local intitulat „Meat Up" in apropierea gradinii botanice din Cluj-Napoca.…