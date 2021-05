Stiri pe aceeasi tema

- Slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhala a inceput cu puțin inainte de miezul nopții. Credincioșii au inceput sa se adune inca de acum cateva ore. Au vrut sa fie siguri ca prind un loc, mai ales ca a fost anunțat un numar maxim al celor care pot asista la slujba oficiata de Patriarhul Daniel.

- Pana la 20.000 de oameni sunt așteptați la slujba de Inviere de la Catedrala Mitropolitana din Timișoara. Credincioșii trebuie sa pastreze distanțarea fizica și sa aiba grija la picioare, pentru ca in zona catedralei nu a fost amenajat nici pana in ziua de astazi trotuarul, dupa vreo opt luni de cand…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat ca slujba de Inviere se va desfașura in cele mai sigure condiții. Slujba din noaptea de Inviere de la Catedrala Mitropolitana din Iași va incepe, cum e randuiala, la miezul nopții (precedata, de la 23.30, de Canonul Sambetei celei Mari) și se va desfașura pe…

- Dupa ce anul trecut, in noaptea Invierii, porțile bisericilor din Iași au fost deschise doar pentru preoții care au slujit inauntru, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a stabilit reguli clare pentru reintoarcerea credincioșilor de anul acesta. La Catedrala Mitropolitana doua monitoare mari vor fi amplasate…

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Iasilor, preotul Constantin Sturzu, a declarat ca Slujba din noaptea de Inviere va fi oficiata pe esplanada Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si a indemnat credinciosii care vor sa participe la ritualul religios sa respecte regulile perioadei de pandemie,…

- Slujba din noaptea de Inviere de la Catedrala Mitropolitana din Iași va incepe la miezul nopții și se va desfașura pe esplanada pana spre ora 02.30. Se va sluji doar afara pentru a permite cat mai multor credincioși sa fie partași la cea mai mare sarbatoare a intregului an liturgic. Cei care vor participa…

- Premierul Cițu anunța ca slujba de Inviere va fi oficiata in aer liber, iar credincioșii trebuie sa pastreze distanța sociala. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) il contrazice, insa. Slujba va fi facuta in interior, dar in biserica va intra un numar limitat de credincioși. ”Slujba…

- Slujba de Inviere va fi oficiata in aer liber, iar credincioșii trebuie sa pastreze distanțarea sociala. Este anunțul facut de premierul Romaniei Florin Cițu, la Digi24. Purtatorul de cuvant al BOR il contrazice, insa. Slujba va fi facuta in interior, dar in biserica va intra un numar limitat de credincioși.