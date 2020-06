La grădiniţe vor fi maximum şapte copii în grupă In Craiova si in judet, gradinitele de stat nu se deschid deocamdata, spun inspectorii scolari. Decizia de a deschide unitatile de invatamant prescolar va fi luata impreuna cu autoritatile locale. In plus, pentru a respecta normele de distantare, in clasele mari vor fi maximum sapte copii, a precizat inspectorul scolar pentru invatamant prescolar. Gradinitele de stat din judetul Dolj nu se deschid nici zilele urmatoare. Abia de saptamana viitoare se vor lua masuri in acest sens, spun inspectorii scolari.„Ordinul comun a fost publicat, dar asteptam ca documentul sa ajunga pe circuitul documentelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 2 iunie 2020 se permite inceperea unor activitați de pregatire opționale, pe o perioada de 2 saptamani, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a) care vor susține examenele naționale. In Monitorul Oficial s-a publicat Ordinul de ministru cu regulile pe care…

- Reprezentantii filialei iesene a Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) au depus, luni, la Curtea de Apel Iasi o acțiune prin care solicita revocarea Ordinului Ministerului Educatiei și al Ministerului Sanatatii privind pregatirea in școli a elevilor din anii terminali.…

- Inscrierile la gradinita pentru anul scolar 2020-2021 se vor face in doua etape, 8 iunie – 3 iulie si 20 iulie – 10 august, iar reinscrierile in perioada 25 mai – 5 iunie, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei si Cercetarii, preluat de Agerpres. Potrivit sursei citate, cazurile…

- Parinții iși pot inscrie copiii la gradinița prin e-mail, telefon sau fax/ Care este calendarul pentru inscrierea in invațamantul preșcolar in Social / on 06/05/2020 at 11:15 / Ministerul Educației și Cercetarii a aprobat procedura și calendarul privind inscrierea/reinscrierea in invațamantul preșcolar…

- Potrivit MEC, au fost aprobate procedura si calendarul privind inscrierea/reinscrierea in invatamantul prescolar pentru anul scolar 2020-2021. "Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit, in vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, derularea succesiva a…

- De indata ce elevii vor termina acest an școlar, profesorii trebuie sa se puna cu burta pe carte. Ministerul Educației le pregatește o serie de cursuri de formare, „pentru pentru a putea lucra mai ușor cu elevii”. Intr-o intervenție la Digi24 , ministrul Monica Anisie a precizat ca toți elevii care…

- Ministerul Educatiei anunta ca a fost emis ordinul de ministru privind organizarea cursurilor in perioada in care sunt suspendate din cauza coronavirusului. Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizata de unitațile de invațamant. Ministerul nu spune ce se intampla…

- Calendarul pentru anul școlar in curs prevede ca vacanța de primavara este in perioada 4 – 21 aprilie. Unitațile de invațamant vor ramane inchise pentru activitațile cu elevii, cel puțin pana pe 18 mai, conform decretului privind prelungirea starii de urgența. In acest document este prevazut insa ca…