La Galați paramedicii vor merge pe motociclete la cazurile grave Paramedicii de la ISU Galați au primit doua motociclete pentru intervenția rapida la cazurile grave, dotate cu echipamente medicale moderne, necesare acordarii primului ajutor, dar și cu sisteme speciale de comunicații și cu dispozitive de avertizare sonora și luminoasa. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența General Eremia Grigorescu al Județului Galați, ambele motociclete sunt echipate cu defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusa cu laringoscop, aspirator de secreții și geanta medicala de urgența. Pentru a folosi cele doua motociclete, zece paramedici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI LOCALE 2020. "Stiu miza pe care o au - Timisoara, Cluj, Brasov, pentru colegii nostri din USR, dar este extrem de complicat, sper sa nu aiba dezamagiri foarte mari, sa se pregateasca, pentru ca este foarte complicat. Daca veneau dupa un mandat slab (al primarilor liberali, n.r.) in care nu…

- Pandemia de coronavirus a provocat schimbari in programul si locul in care muncesc cei mai multi dintre romanii din marile orase. Patria Bank a decis sa vina in sprijinul celor care au devenit interesati sa aiba o alternativa de locuit temporara sau chiar permanenta. Oamenii au inceput sa caute variante…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, și foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, au incheiat un parteneriat prin care produsele Viva din stațiile OMV pot fi comandate prin serviciul de livrari foodpanda. In prezent, serviciul este disponibil in zece…

- Politistii urmeaza instruirea practica, inclusiv prin trageri in poligon, pentru familiarizarea cu noile pistoale Beretta ce vor intra in dotare, care inlocuiesc vechile arme Carpati. Potrivit unui comunicat al IGPR, contractul pentru achizitia se deruleaza in trei etape. Prima etapa a fost finalizata,…

- Purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate devine obligatorie in tot mai multe judete din Romania, dupa ce Guvernul a imputernicit comitetele judetene pentru stiuatii de urgenta sa decida cand si unde se vor aplica noile restrictii in perioada urmatoare. Pana acum, masca devine obligatorie…

- ​Începând de joi, Uber va fi disponibil si în Constanța, al șaselea oraș din România în care se lanseaza aplicatia de ridesharing, dupa Bucuresti, Cluj, Timișoara, Brașov și Iași.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro...

- Uber s-a extins incepand de astazi și in Constanța, primul oraș romanesc adaugat pe harta companiei dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al transportatorului. Prima clienta a serviciului Uber in Constanța a fost cantareața și actrița Aylin Cadir. Serviciile Uber sunt disponibile…