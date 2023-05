Stiri pe aceeasi tema

- Ramanerea pe prima scena a fotbalului romanesc și sezonul viitor este tot mai incerta pentru Chindia Targoviște. Șansele roș-albaștrilor de a evita retrogradare in eșalonul secund scad de la un meci la altul pe final de play-out. In aceasta seara, pe arena „Ilie Oana”, Chindia a suferit un eșec care…

- Ramasa cu șanse minime in lupta pentru titlu dupa infrangerea cu FCSB (2-1) din play-off-ul SuperLiga, Universitatea Craiova a anunțat miercuri ca s-a desparțit pe cale amiabila de brazilianul Rivaldinho.

- Dupa 2-1 cu Universitatea Craiova, FCSB s-a apropiat la 3 puncte liderul Farul și lupta pentru titlu, dar a primit o lovitura dura. Absent in partida de pe „Ion Oblemenco”, dupa ce s-a accidentat cu doua zile inainte de meci, Malcom Edjouma a primit o veste proasta. Malcom Edjouma, OUT pentru o luna…

- Steaua București, liderul Ligii 2, a pierdut la Pitești, scor 0-3, un meci amical disputat in compania formației FC Argeș, ocupanta locului 15 in Superliga. Steaua București, infrangere cu FC Argeș, intr-un meci amical disputat la Pitești FC Argeș a deschis scorul in minutul 29, prin Kevin Koubemba.…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 29-a: PORTAR Karlo Letica (FC Hermannstadt / 26 de ani) – A fost in zi mare! A aparat șase suturi, printre care un penalty. FUNDASI Dorinel Oancea (U Cluj / 25 de ani) – [...]…

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Hermannstadt se dueleaza astazi, de la ora 14:30, in primul meci al zilei din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi aici rezultatele și programul rundei #27 din Superliga! Sepsi - Hermannstadt, live de…