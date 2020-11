Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in jude au fost confirmate 225 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.006 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 131, Lugoj – 14, Deta – 2, Gataia – 1, Recaș – 4, Sannicolau Mare – 5, […]…

- We Are Creepz este un grup muzical format in Timișoara la inceputul anului 2015 de Tiberiu Vasilescu și Mihai Gradina, doi prieteni din copilarie și foști colegi de școala. Pasiunea și interesul pentru muzica și instrumentele electronice s-au manifestat mai intai intr-un post de radio online Groovy…

- Active și in supraveghere. Așa sunt cele zece focare de SARS-Cov2 din Timiș, astazi, conform Direcției de Sanatate Publica. Sunt tot zece focare de SARS-Cov2 in Timiș, conform Direcției de Sanatate Publica. In aceste focare nu au mai aparut de vineri cazuri noi. Focarele de SARS-Cov2 din Timiș: UNITATE…

- Nicolae Constantin a avut un start ”de poveste”, antrenorul prahovean reușind sa caștige trei puncte mari la chiar prima sa apariție ca ”principal” pe banca unei formații de eșalon secund. Dupa perioade grele ale carierei de antrenor, in care a rezistat unor ”provocari”, antrenand selecționata de amatori…

- Conform reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Timiș, la aceasta data, 8 focare sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica. Focarul din cadrul unei unitați economice din Timișoara a fost inchis. The post Unitați medicale, economice și școli, pe lista celor 8 focare active de coronavirus…

- Potrivit autoritaților timișene, un focar de boala a izbucnit la Centrul de dializa Nefromed/ Fresenius din Timișoara, unde sunt patru cazuri de COVID-19 (trei cadre medicale și un pacient). The post Județul Timiș are 11 focare active de COVID-19 appeared first on Renasterea banateana .

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului Filmului Francez va fi dedicata creatiilor semnate de femei si va avea loc la Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brasov, Braila si Suceava, in perioada 23 septembrie - 4 octombrie 2020, potrivit news.ro.Pentru moment, este prevazut ca proiectiile…

- Reprezentantii DSP Timis au revenit cu un punct de vedere dupa un actor de la Teatrul National din Timisoara a lansat o serie de acuzatii la adresa institutiei care reprezinta Ministerul Sanatatii.