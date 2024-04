Stiri pe aceeasi tema

- Meritele le sunt, in sfarșit, rasplatite. Pentru trei zodii feminine, urmeaza o perioada cu reușite pe toate planurile. Sunt incurajate sa faca schimbari majore in viața lor și sa iși duca la final și acele planuri pe care poate le-au amanat.

- Adriana Lima s-a facut remarcata inca de la 13 ani și a ajuns sa aiba o cariera de model pe plan internațional. A activat la Victoria's Secret timp de 19 ani, iar popularitatea sa a crescut major. De-a lungul anilor a avut și numeroase proiecte care i-au rotunjit veniturile in conturi.

- Alexia Eram, in varsta de 23 de ani, are o cariera de succes in mediul online, unde a adunat un numar impresionant de fani. Fiica Andreei Esca este implicata in tot felul de proiecte, astfel ca a fost nevoita sa-și angajeze o echipa pentru a prelua din responsabilitați, dar și pentru ca aparițiile sale…

- Deputatul Ben-Oni Ardelean revine in PNL. „Partidul Național Liberal va avea intotdeauna porțile deschise pentru toți oamenii de buna credința, cu o cariera profesionala respectabila și o contribuție semnificativa in domeniul lor de activitate”, transmit liberalii. „Partidul Național Liberal va avea…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a caștigat cu scorul de 3-1 (16-25, 25-7, 25-14, 25-19) meciul disputat in deplasare, la Dej, cu Unirea, din cadrul etapei cu numarul 21 din Divizia A1. Acest succes inca le menține alb-albaștrilor mici speranțe la locul al patrulea, dar cu condiția ca Dinamo sa…

- ​Miercuri a fost lansat cu succes de catre o racheta Falcon 9 a SpaceX un modul dezvoltat de o companie privata care incearca sa faca o aselenizare controlata. Daca va fi un succes, va fi prima aselenizare controlata reușita de SUA in ultimii 52 de ani. Modulul dezvoltat de Intuitive Machines a fost…

- Majoritatea dintre noi se intorc la o noua saptamana de munca cu ochii obosiți de la petrecerile din weekend sau cu gandul la vacanța. Munca nu ar trebui sa fie un chin, ba dimpotriva. Exista modalitați de a-ți o transforma intr-o placere și a avea beneficii.

- Curte de Casație și Justiție a pronunțat recent o soluție de referința referitoare la tratamentul fiscal al serviciilor de transfer de responsabilitate pentru indeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje.