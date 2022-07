La drum, în județele țării lui Ușu REȘIȚA – Descriem astfel proiectul prin care gorjeanul Florian Ușurelu a vizitat fiecare județ al țarii, dedicandu-i cate-un filmuleț in care-și arata impresiile despre cele vazute! Anul trecut, vizita Caraș-Severinul alaturi de insoțitorii Emi Mutulescu și Andrei Radu. Filmulețul de noua minute e dedicat lui Radu Stochițoiu, prietenul plecat in Elveția care n-a putut lua parte la periplul prin județul nostru. Caraș-Severin, un județ mai puțin cunoscut al Romaniei, insa inzestrat cu un potențial imens. Este descrierea pe care o face Ușu dupa ce viziteaza la pas Caransebeșul, Reșița, Baile Herculane,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

