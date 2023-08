Stiri pe aceeasi tema

- Un avion ultraușor s-a prabușit intre Rașnov și Tohan. Un barbat este inconștient, i se aplica manevre de resuscitare. La fața locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj SMURD, o ambulanța SAJ, 2 autospeciale de stingere și 1 echipaj de descarcerare. ISU a confirmat accidentul aviatic Misiunea…

- Sindicatul National al Auditorilor Publici Externi din Romania (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA), parte a CARTEL ALFA, anunța ca a sesizat Inspectaoratul Teritorial de Munca al Municipiului București pentru ceea ce numește refuzul repetat al președintelui…

- Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din Romania (SNAPER) , sindicat afiliat la Federația Naționala a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA se delimiteaza public de declarațiile jignitoare și calomnioase facute recent de catre președintele Curții de Conturi, domnul…

- Un comunicat de presa transmis azi noapte de catre sindicaliștii de la Curtea de Conturi a Romaniei evidențiaza faptul ca președintele Mihai Busuioc a transformat instituția intr-un ”monument de ineficiența cu implicații asupra siguranței naționale”. „Domnul Busuioc a indemnat ordonatorii de credit…

- Guvernul a aprobat noua rovinieta, care se va plati in funcție de distanța și de gradul de poluare, potrivit normelor europene. Daca actul normativ va primi unda verde in Parlament, soferii de camioane vor plati chiar si de sase ori mai mult pentru rovinieta, adica pana la 7.000 de euro. Transportatorii…

- Parteneriatul strategic cu SUA se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezenta semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca, a afirmat, joi, premierul Marcel Ciolacu, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec.…

- Carmen Iohannis, soția președintelui Romaniei, ar urma sa iși susțina cursurile și luni, in ziua in care majoritatea cadrelor didactice se vor afla in greva. Aceasta preda limba engleza la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din Sibiu.Directorul instituției de invațamant, Gabriel Negrea, susține ca…

- Incepand cu 2005, magistratul roman s-a transformat treptat intr-un tehnocrat, care nu mai judeca dupa lege și conștiința și nu mai raspunde pentru erori judiciare. Romania s-a transformat, sub impactul acestui trend, intr-o autocrație a procurorilor și a experților provenind din ONG – uri globaliste…