La Craiova au început probele cu primul avion IAR 99 SM Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, a anuntat, in aceast seara, ca au inceput la Craiova probele cu primul avion IAR 99 SM care a fost modernizat. ”IAR 99 SM isi va indeplini misiunile de zbor. Astazi la Craiova au inceput probele cu primul avion IAR 99 SM, un avion produs chiar de Avioane Craiova SA, fabrica Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Felicitari echipei de la Avioane Craiova SA. Ma bucur ca demonstram in mod real capacitatea de a raspunde nevoilor de inzestrare a Armatei romane”, a scris pe Facebook , ministrul Economiei. Contractul pentru modernizarea a zece… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

