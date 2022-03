Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Avionul vicepreședintei Statelor Unite, aeronava Air Force Two, a aterizat la Aeroportul Internațional Henri Coanda de la Otopeni. Vicepreședintele SUA a fost intampinata,…

- Poliția le recomanda șoferilor sa evite DN1, vineri, intre orele 12-17, in timpul vizitei vicepreședintelui SUA, Kamala Harris, la București. „In contextul evenimentelor prilejuite de vizita vicepreședintelui american Kamala Harris la București, in data de vineri 11 martie, s-au dispus o serie de masuri,…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, va efectua o vizita oficiala in Romania, vineri, 11 martie 2022. Klaus Iohannis o va primi pe Kamala Harris la Palatul Cotroceni. Vizita sa vine in contextul amenințarilor de securitate produse de razboiul dintre Rusia și Ucraina. „Președintele…

