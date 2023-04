La compania Armatei, Romtehnica, nu se simte inflația! Majorări salariale consistente în 2023 Cabinetul Ciuca aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale „Romtehnica” – S.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii Naționale. Salariile medii de la compania Romtehnica vor crește in acest an cu aproape 18%, de la 7.700 de lei la 9.028 de lei, conform anexei la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului pe 2023. Societatea are 86 de angajați. Profitul net pe 2023 este estimat la 13,1 milioane de lei, de aproape 8 peste cel din 2022, de 1,6 milioane de lei. Practic, angajații de la Romtehnica sunt puși la adapostul creșterilor de preț din acest 2022.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

