Stiri pe aceeasi tema

- Brazii din jurul Bisericii Sfantul Mihail au fost taiați din singura oaza de verdeața ramasa in picioare in centrul Clujului. ”In gradina din jurul bisericii Sfantul Mihail taierile continua cu arborii Tisa. Am intrebat serviciul de spații verzi din cadrul Primariei, daca aceste taieri se fac…

- Zece constructii provizorii din lemn au fost desfiintate de Politia Locala a Capitalei si ADP Sector 1 deoarece erau amplasate abuziv pe Strada Tache Ionescu din centrul Bucurestiului, aproape de Piata Romana, a anuntat, miercuri seara, primarul general Nicusor Dan.

- O noua aparitie a revistei Dacia Nemuritoare. O aparitie cat o victorie daca tinem sema de conditiile in care cei vinovati de redactarea ei lucreaza pentru continuitate. O publicatie patriotica din Romania care nu este sprijinita de institutii de stat sau de cultura spre deosebire de publicatii ale…

- In municipiul Carei s-a sarbatorit așa cum se cuvine Ziua Unirii Principatelor Romane. Manifestarea a avut loc pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman, incepand cu ora 10,00. S-a intonat Imnul de Stat iar apoi Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultura a dat citire unui material despre…

- Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, luni, 24 ianuarie 2022, de la ora 10.00, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din Carei, va avea loc un scurt moment solemn dedicat ”Micii Uniri”. Dupa serviciul religios, va fi depusa o coroana de flori in numele Primariei Municipiului Carei,…

- La Sanislau, la Paulești se poate. La Carei nu se dorește, se pare. Garda de Merdiu acționeaza eficient la Sanislau. Primaria acționeaza eficient la Paulești. Doi barbați au fost surprinși in timp ce aruncau gunoaie pe un teren de pe raza comunei Sanislau. Cate persoane au aruncat la Carei deșeuri…

- Guvernul a aprobat doua acte normative cu importanta deosebita pentru adoptarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a mentionat ca Romania, in anul 2022, isi va mentine traiectoria de reducere, in cadrul procedurii…

- Se taie arborii de tuia și de pe strada Independenței, din fața spațiilor comerciale. La ultimul arbore, muncitorii au oprit drujba cand au vazut ca vrem sa-i imortalizam. Inexplicabila reținerea lor din moment ce tot il taiau la fel ca pe ceilalți. . . Se taie arbori in tot orașul, mai puțin cei care…