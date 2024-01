Stiri pe aceeasi tema

- Noi stații de reincarcare a vehiculelor electrice, la stadionul Cluj Arena Consiliul Județean Cluj și Administrația Fondului pentru Mediu au semnat contractul de finanțare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru

- Spitalul de Copii din Cluj a fost dotat cu o noua ambulanța pentru transportul pacienților. Aceasta a fost achiziționata de Consiliul Județean Cluj in cadrul unui proiect cu finanțare europeana Consiliul Județean Cluj a recepționat o ambulanța care a fost deja livrata Spitalului Clinic de Urgența pentru…

- Primaria Mireșu Mare: 717.345 lei reprezinta contractul de finanțare pentru constructia de statii de reincarcare a vehiculelor electrice! „Am semnat contractul de finantare pentru constructia de statii de reincarcare a vehiculelor electrice in comuna Miresu Mare, in valoare de 717.345 lei. Finantatorul…

- 27 de echipamente medicale, in valoare de peste 10 milioane de lei, vor ajunge la Ambulatoriul spitalului Consiliul Județean Cluj a incheiat contractele pentru achiziționarea a 27 de noi aparaturi și echipamente medicale de ultima generație. Acestea au fost achiziționate in cadrul proiectului finanțat…

- In prezent, in Romania sunt inmatriculate peste 33.000 de vehicule electrice, iar dintre acestea, circa 8.000 de vehicule au fost inmatriculate in primele șase luni ale anului 2023. La cele 33.000 de mașini electrice se adauga 154.000 de vehicule hibrid. Numarul mașinilor 100% electrice este in creștere,…

- Șase oferte au fost depuse pentru proiectarea, furnizarea și montajul a 4 noi stații de incarcare rapida pentru vehicule electrice. Contractul este estimat la peste 550.000 de lei, iar banii provin de la Administrația Fondului de Mediu.