La ce interval este obligat angajatorul sa realizeze salariatilor medicina muncii in Bucuresti? Indiferent de locul in care urmeaza sa lucrezi, angajatorul iti va solicita sa efectuezi examenul de medicina muncii, proces care va fi reluat periodic. Realizarea examenului de medicina muncii este obligatorie si nu poate fi trecuta cu vederea. Omiterea efectuarii periodice a acestei testari a angajatilor poate atrage dupa ea sanctiuni severe din partea ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca). Medicina muncii este o specialitate importanta, al carei rol principal este de a proteja sanatatea angajatilor la locul de munca. Medicii specialisti in acest domeniu se ocupa cu prevenirea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

