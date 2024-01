In Sectorul 2 din București, Poliția Locala este adesea perceputa ca o instituție ineficienta, cu resursele alocate mai mult in direcția tocarii banilor decat in soluționarea problemelor comunitații. Cetațenii platitori de taxe se confrunta cu frustrarea de a cere ajutor și de a se lovi de un zid al indiferenței atunci cand au nevoie de intervenția rapida a polițiștilor locali. Unul dintre aspectele semnalate este lipsa reacției adecvate in cazurile de blocaje ale strazilor sau pistelor de biciclete, cauzate de mașini parcate ilegal. S-au terminat toate problemele din Sectorul 2, insa doua blocatoare…