- Un studiu elaborat de Universitatea Columbia printr-un grant finanțat de Institutul Național pentru Abuzul de Droguri din SUA, publicat la inceputul acestei luni in jurnalul American de Medicina Preventiva, trage un serios semnal de alarma in privința efectelor nocive pe care le are legalizarea consumului…

- Romanii care iși fac cumparaturile online platesc ceva mai puțin decat cei care merg in magazine. Un studiu lansat recent de Institutul Național de Statistica arata ca unele produse din mediul online s-au ieftinit mai repede. Citește și: Marcel Boloș: „Posturile de conducere se reduc cu 30%. Dispare…

- Iata patru dintre aceste superalimente pe care ar trebui sa le consumi cel puțin o data pe saptamana. 1. Somonul – Un Pachet Compact de Nutrienți Somonul este recunoscut pentru cantitatea sa impresionanta de Omega-3, acizi grași esențiali care contribuie la sanatatea inimii, a creierului și pot reduce…

- Cartoful este unul dintre cele mai populare legume din lume. Acesta este consumat zilnic de peste un miliard de oameni. De regula, cand ne gandim la cartofi, ni-i imaginam intr-un preparat gustos, insa aceștia au și unele caracteristici necunoscute, cu adevarat speciale. Iata utilizari mai puțin cunoscute…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de titei de 1,177 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 47.300 tep mai mica (-3,9%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au…

- In ultima luna, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a crescut cu cel puțin 50% infecțiile digestive, subliniaza dr. Adrian Marinescu, directorul medical al acestei unitați medicale. In legatura cu microorganismele din apa de mare, dr. Marinescu spune ca acestea sunt prezente peste…

- Doi barbați, de 54 și 76 de ani, au ajuns la Institutul „Matei Balș” cu o boala rara, ce le poate pune viața in pericol. Este vorba despre botulism, o boala cauzata de o toxina ce ataca nervii corpului și provoaca dificultați de respirație, paralizie musculara și chiar moarte.Sanatatea celor doua persoane…

- Jandarmii din Alba Iulia au salvat un pui de caprioara, in timpul unei misiuni ”mai puțin obișnuite”. Ce s-a intamplat Un pui de caprioara a fost salvata de jandarmii din Alba Iulia. Mai exact animalul s-a blocat intr-un gard și nu a mai putut ieși așa ca a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru…